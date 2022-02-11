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Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Пожарные и спасатели ликвидировали возгорание и завершили работы", - говорится в сообщении.

В пятницу днем самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Камчатский кречет", потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район). Самолет, перевозивший коммерческий груз (провиант) по маршруту Северные Коряки - село Тымлат Карагинского района, упал и загорелся в труднодоступной местности в километре от села. На его борту были только два члена экипажа, оба они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Ан-2 Камчатка

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