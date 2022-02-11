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В Москве усмотрели в беспорядках в Казахстане "британскую руку"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не исключают, что к беспорядкам в Казахстане в начале января этого года может быть причастна Великобритания, но эти события точно никак не связаны с афганской проблемой, заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Это не результат афганской проблемы, однозначно", - сказал Кабулов в интервью "Интерфаксу", приуроченному ко дню дипломатического работника.

Массовые протесты в Казахстане

"Но давайте подождем, власти Казахстана проводят расследование, давайте дождемся публикации итогов этого расследования. Ясно одно, что те боевики, если среди них были афганцы... Об этом говорят, но мы серьезные люди, нам нужны сообщения не каких-то блогеров, а официальных властей. Когда будет опубликовано, что в этом участвовали афганские боевики, тогда и будем рассуждать", - отметил он.

При этом, по словам дипломата, "другой вопрос, что внешняя рука тут заметна".

"Как говорится, "хайли лайкли" это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому", - заявил Кабулов.

"Но дождемся, когда правительство Казахстана опубликует, обнародует результаты расследования, надеюсь, что они будут максимально полными, мы гораздо больше узнаем, чем сейчас. Внешняя рука была, но талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ - ИФ) вообще здесь ни при чем, ни с какого боку", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Полностью интервью с Замиром Кабуловым будет опубликовано в пятницу на сайте "Интерфакса".

Казахстан Великобритания Афганистан Талибан

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