Убитая собаками преподаватель вуза в Якутске награждена посмертно орденом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Якутске руководство Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) посмертно наградило преподавателя вуза Сардану Слепцову за вклад в развитие университета. В конце декабря на Слепцову напала стая собак и загрызла ее насмерть.

Преподавателю присужден орден "Слава и величие СВФУ", сообщила пресс-служба вуза.

"Лауреат ордена была талантливым преподавателем. Она вдохновила многих студентов на исследовательскую работу. Многие из них в дальнейшем решились освоить аспирантские программы вуза и защитили кандидатские диссертации", - говорится в сообщении.

Слепцова работала в СВФУ с 1996 года, с ноября 2011 года она руководила учебной научно-технической лабораторией "Технологии полимерных нанокомпозитов", напоминал в декабре ректор вуза Анатолий Николаев. По словам директора Института естественных наук СВФУ Василия Колодезникова, Слепцова готовилась к защите докторской диссертации. За годы своей работы она была автором и соавтором 134 научных работ.

Орден "Слава и величие СВФУ" - высшая профессиональная награда, которой награждаются сотрудники, выпускники, ветераны и другие лица, внесшие наиболее значительный вклад в развитие университета.

В Якутске участились случаи нападения собак на людей. Несколько случаев произошли в конце ноября и начале декабря 2021 года. На Слепцову напали на территории ипподрома.

9 февраля пресс-служба правительства республики сообщила, что из бюджета региона выделят 100 млн рублей на отлов бродячих собак и на строительство и обустройство приютов для них. Законопроект по корректировке бюджета внесен в парламент и будет рассмотрен 4 марта. Обеспечить отлов и достойное содержание собак в приютах регионам поручил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. До сих пор в бюджете Якутии на 2022 год на отлов, перевозку, содержание, стерилизацию и лечение собак было предусмотрено 60 млн рублей.

В начале года правительство республики утвердило дорожную карту, по которой планируется введение обязательной регистрации домашних животных. Кроме того, будут вводиться штрафы за нарушение правил их содержания, установят порядок определения количества собак без владельцев, также будет разработана методика определения их агрессивности.