Прокуроры проверят скопление десятков вагонов с цементом в Калининградской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку в связи со скоплением около ста вагонов с цементом на железнодорожных станциях в Калининградской области.

Проверка пройдет на предмет исполнения законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, пообещали в надзорном ведомстве.

По данным прокуроров, вагоны простаивают на станциях Калининград-Сортировочный, Кутузово и Луговое.

10 февраля о проблеме сообщила Калининградская железная дорога (филиал РЖД). В компании заявили, что заказчики не успевают разгружать свой цемент и с каждым днем ситуация усугубляется, поскольку в регион прибывают все новые вагоны с цементом. "Скопление вагонов на станциях может снизить пропускные и провозные способности инфраструктуры общего пользования", - предупредили в КЖД.

В январе 2022 года в Калининградскую область прибыло 307 вагонов с цементом, что на 15% больше, чем в январе прошлого года, отмечали в КЖД. На 10 февраля на четырех станциях больше суток простаивало 86 вагонов и ожидалось прибытие еще 50.