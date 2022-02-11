Менеджер банка получила срок за замену денег в кассе на билеты банка приколов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области Талицкий районный суд приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу банка по делу о хищении более чем 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в 2019-2021 годах старший менеджер по обслуживанию физлиц дополнительного офиса банка похитила свыше 1,9 млн рублей из кассы. Этими деньгами она платила по кредитам, за аренду квартиры, за коммунальные услуги. Также она взяла из кассы наличные на покупку квартиры.

"Чтобы недостачу не выявили во время ревизии, осужденная использовала так называемые билеты банка приколов, вкладывая их в кассу для создания видимости наличия денежных средств", - пояснили в облпрокуратуре.

Она признана виновной в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК ).