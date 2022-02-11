Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

Менеджер банка получила срок за замену денег в кассе на билеты банка приколов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области Талицкий районный суд приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу банка по делу о хищении более чем 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в 2019-2021 годах старший менеджер по обслуживанию физлиц дополнительного офиса банка похитила свыше 1,9 млн рублей из кассы. Этими деньгами она платила по кредитам, за аренду квартиры, за коммунальные услуги. Также она взяла из кассы наличные на покупку квартиры.

"Чтобы недостачу не выявили во время ревизии, осужденная использовала так называемые билеты банка приколов, вкладывая их в кассу для создания видимости наличия денежных средств", - пояснили в облпрокуратуре.

Она признана виновной в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК ).

Свердловская область Талицкий суд Свердловская облпрокуратура

Новости

Депутат Затулин призвал не торопиться с признанием суверенитета ДНР и ЛНР

Депутат Затулин призвал не торопиться с признанием суверенитета ДНР и ЛНР
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%

ЦБ пока воздержится от возобновления покупок валюты

Зюганова положили в больницу

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

МИД РФ отказался принять коллективный ответ Запада по неделимости безопасности

Пандемия коронавируса

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на пожилых начнутся в феврале

В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите

В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });