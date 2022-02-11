Калужская область обменяется лесами с Брянской ради села, где живут семь человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил обмен территориями площадью 22,3 га между Калужской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Обмен поможет устранить анклавы лесного фонда в Брянской области и обустроить территорию села Желтянка в Калужской. Село Желтянка входит в сельское поселение Бояновичи в Хвастовичском районе Калужской области. Оно расположено среди леса, и в нем живут семь человек.

"В селе отсутствуют объекты социально-культурного и инженерно-коммунального назначения, кроме автомобильной дороги и линии электроснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы.

С центром село связывает грунтовая дорога и линия электропередачи, которые проходят по территории Брянской области.

После обмена дорога будет проходить по Калужской области. Меняться будут землями, относящимися к лесному фонду. Площади регионов в результате не изменятся.