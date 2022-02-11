НМТП возместил 1,3 млн рублей ущерба от загрязнения Черного моря

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по решению судов возместило 1,31 млн рублей ущерба, причиненного Черному морю вследствие перевалки зерновых, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В мае 2020 года это ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края по факту загрязнения акватории морского порта Новороссийска: при погрузке зерна на судно в воду попала зерновая пыль и шелуха. Площадь загрязнения составила 87,5 кв. метров. Ущерб, причиненный водному объекту, оценен в 1,31 млн рублей. НМТП отказался возместить его добровольно.

Краевой арбитраж в сентябре 2021 года встал на сторону Росприроднадзора, признав расчет истца по размеру вреда верным. В декабре 2021 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность действий ведомства и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - она контролирует чуть более 60% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП".