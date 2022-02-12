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Правительство РФ выделит более 400 млн руб. на изучение генома "омикрона"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России продолжит финансовую поддержку медицинских организаций, занимающихся изучением нового штамма коронавируса "омикрон". Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма.

"Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта "Омикрон". Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб", - сообщает в субботу пресс-служба правительства.

По ее данным, о выделении средств Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - приводятся в сообщении пресс-службы слова премьера.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Михаил Мишустин

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