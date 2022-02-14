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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:17Заразились
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 411 730 784, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 816 028 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 739 880 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 919 696.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 665 534, а число умерших от последствий заражения вирусом - 508 011.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 492 904 человека, из них скончались 638 673.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 748,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 823 человека, Индии - 363, Бразилии - 2 969.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.
Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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