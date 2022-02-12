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В РПЦ выступили в поддержку экс-главы МВД Финляндии, которую судят за фразу из Библии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви заявили о поддержке бывшего министра внутренних дел Финляндии Пайви Расанен, которая предстала перед судом за пост в соцсетях, где процитировала фразу из Библии с негативной оценкой сексуальных меньшинств.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, и представители христианских конфессий России выступили в защиту госпожи (Пайви- ИФ) Расанен, все "преступление" которой заключается в том, что она процитировала Библию. И действительно, если процитировать Библию сейчас уже является в Финляндии преступлением, то в какие времена мы живем?" - задал вопрос глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, те правила политкорректности, которые действуют в Евросоюзе и на Западе, по целому ряду пунктов противоречат библейскому учению, но христианские Церкви не могут произвольно менять Священное Писание.

Митрополит признал, что часть протестантских церквей пошла по пути ревизии библейских нравственных норм.

"Мы в Русской православной церкви с этим не согласны, - отметил иерарх. - Мы говорим о том, что Библия является книгой богооткровенной, и те нравственные заповеди, которые в Библии зафиксированы, особенно если говорить о Новом Завете (...), это те заповеди, которые мы изменить не можем, которые не может изменить никакое законодательство, никакие новые правила политкорректности. А поэтому для нас они остаются нормативными, они остаются таковыми и для некоторых христиан, в том числе для госпожи Расанен, которая не побоялась напомнить эти библейские слова. За это она сейчас подвергается тюремному преследованию, и ей грозит тюремный срок".

РПЦ митрополит Иларион Пайви Расанен

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