Российский адмирал назвал серьезным инцидент с подлодкой США на Дальнем Востоке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Появление в территориальных водах РФ в районе Курил американской атомной подлодки, которую обнаружил российский боевой корабль, является серьезным военным инцидентом, заявил "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Это серьезный военный инцидент и серьезное нарушение международного права - американская подлодка находилась в территориальных водах России", - сказал Кравченко.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в 10:40 по московскому времени в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". По данным военных РФ, российские моряки оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные проигнорировали требование, после чего экипаж фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства".

Кравченко сказал, что фрегат "Маршал Шапошников" мог в предупредительных целях применить оружие.

"Это могли быть бомбы, чтобы она всплыла. Мы могли применить оружие, но не по подводной лодке, чтобы её уничтожить, а рядом", - сказал Кравченко.

"В любом случае, то, что произошло - это серьезное событие", - сказал адмирал.

В официальном сообщении Минобороны РФ говорится, что "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Из-за этого инцидента военный атташе США в Москве был вызван в российское военное ведомство, где ему была вручена нота протеста.

Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности "Калибр".

Американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа "Вирджиния" предназначены для борьбы с субмаринами противника и проведения прибрежных операций.

Инциденты на море между военными РФ и НАТО

За последнее время произошло несколько инцидентов на море между военными России и НАТО.

15 октября 2021 года Минобороны РФ сообщало, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" остановил попытку эсминца Chafee ВМС США пересечь госграницу РФ в Японском море, вытеснил его из российских территориальных вод.

23 июня 2021 года в Минобороны РФ сообщали, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).