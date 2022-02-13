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Спасатели подняли из воды затонувшее в приморском порту судно "Акванавт"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно "Акванавт", затонувшее 2 февраля в приморском порту Зарубино, поднято из воды, сообщила в воскресенье "Морспасслужба".

"Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав. В операции по подъему судна задействованы плавкраны "Черноморец-10" и "Черноморец-24", - говорится в сообщении.

Вода из помещений судна откачана за борт аварийного судна на огражденный бонами участок акватории. Продолжается сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды. Всего за время проведения аварийно-спасательной операции собрано 690 кубометров нефтеводяной смеси.

Как сообщалось, утром 2 февраля у причала "Зарубинской базы флота" затонуло рыболовное судно "Акванавт", принадлежащее ООО "Примкраб". Во время разгрузки оно начало тонуть и полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Были эвакуированы 14 членов экипажа. Один моряк погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило дело после утечки топлива с затонувшего судна "Акванавт" по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов) в отношении ООО "Примкраб".

Специалисты Росприроднадзора также проведут расчет ущерба, причиненного бухте Троицы. Вокруг затопленного судна сразу установили боновые заграждения, однако специалисты управления зафиксировали попадание нефтепродуктов в акваторию.

Росморречфлот Акванавт Приморский край Зарубино

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