Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

Источник сообщил об аресте по делу о взятке сына замглавы МВД РФ Зубова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ, по делу о взятке, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Суд арестовал на два месяца Зубова в рамках дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал на время следствия еще одного фигуранта по делу о взятке - Игоря Карпова.

Накануне депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы "МО ТНП" задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

В РоссииХинштейн сообщил о задержании по делу о взятке сына одного из замглавы МВД РФЧитать подробнее

По данным депутата, среди задержанных - сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков".

"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". В числе задержанных - сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что среди задержанных - сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова.

МВД РФ Игорь Карпов Денис Зубов

Новости

Арестован первый фигурант дела о взятке с участием сына замглавы МВД РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военный атташе США вызван в Минобороны в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

Хинштейн сообщил о задержании по делу о взятке сына одного из замглавы МВД РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом
Умершие знаменитости

Умерла актриса Зинаида Кириенко

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });