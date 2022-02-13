Источник сообщил об аресте по делу о взятке сына замглавы МВД РФ Зубова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ, по делу о взятке, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Суд арестовал на два месяца Зубова в рамках дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал на время следствия еще одного фигуранта по делу о взятке - Игоря Карпова.

Накануне депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы "МО ТНП" задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

По данным депутата, среди задержанных - сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков".

"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". В числе задержанных - сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что среди задержанных - сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова.