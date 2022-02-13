Что произошло за день: воскресенье, 13 февраля

Арест сына замглавы МВД РФ, несанкционированный митинг в Алма-Ате и четыре медали в "копилке" россиян на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сын замглавы МВД РФ арестован на два месяца за попытку дачи взятки. Денис Зубов пытался дать 18 млн рублей офицеру ФСБ за "покровительство" своей компании. Двое других фигурантов этого дела - Игорь Карпов и Василий Ермаков - также были арестованы.

- Власти Украины опровергли слухи о возможном закрытии воздушного пространства страны. Ранее украинский депутат заявил: полеты на Украину могут приостановить уже с 14 февраля - из-за отказа страховщиков компенсировать авиакомпаниям возможные риски. В министерстве инфраструктуры страны заверили, что "небо над Украиной остается открытым" и воздушное движение приостанавливать не планируется. Хотя власти посоветовали авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря.

- В Алма-Ате прошел несанкционированный митинг в память о жертвах январских протестов. На площади Республики в воскресенье собрались порядка 500 человек. Митингующие потребовали от властей Казахстана справедливого расследования январских событий. Полиция никого не задерживала и не ограничивала проведение акции.

- Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море. Подлодку сопровождали катера турецкой береговой охраны, когда она проходила над водой через Дарданеллы и Босфор.

- В очередной день Олимпиады россияне заработали четыре медали. Россия поднялась на одну строчку и теперь занимает седьмое место в медальном зачете. Золото завоевали российские лыжники в эстафете, серебро - шорт-трекист Константин Ивлиев, бронзу - биатлонист Эдуард Латыпов и конькобежка Ангелина Голикова.

- В России вторые сутки подряд отмечается снижение суточного прироста заболевших коронавирусом. А число госпитализаций за минувшие сутки уменьшилось почти на треть. Показатели снизились и в Москве.