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Звонки о "смерти Жириновского" вынудили ЛДПР обратиться в полицию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В ЛДПР заявили, что направили обращение в правоохранительные органы в связи с поступавшими ночью членам партии звонками о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

"Мы надеемся, правоохранительные органы установят источники распространения этой информации. Провокаций, лжевбросов очень много. Призываем верить только официальной информации", - сказал "Интерфаксу" депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в воскресенье.

Отвечая на вопрос, откуда могли поступать звонки, он сказал: "Не факт, что звонки шли только из России, так как использовались подменные номера, сейчас множество тех, кто совершает подобные вещи извне, нельзя исключать ту же Украину, обиженных граждан, которым не нравилась жесткая позиция, или политических оппонентов".

"Пожелаем здоровья и скорейшего выздоровления Владимиру Вольфовичу. Надеемся в скором времени он продолжит свою деятельность в привычном формате", - отметил Нилов.

Как сообщили СМИ, ночью членам партии поступили звонки с подменных номеров депутатов от ЛДПР с сообщениями о смерти Жириновского.

Минздрав сообщал, что Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом "омикрон", в стабильном состоянии.

Владимир Жириновский ЛДПР

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