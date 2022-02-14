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В Минздраве сообщили, что врачи продолжают лечение Жириновского

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с вариантом коронавируса "омикрон", оценивается как стабильное, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

"Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.

Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля.

В минувшее воскресенье депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил "Интерфаксу", говоря о состоянии лидера партии: "Надеемся, в скором времени он продолжит свою деятельность в привычном формате".

Владимир Жириновский

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