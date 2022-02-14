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Что произошло за день: понедельник, 14 февраля

Ответ Штатам и НАТО по гарантиям безопасности, допуск Камилы Валиевой к соревнованиям, итоги очередного дня Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности. Глава МИД России подчеркнул, что шанс на достижение договоренностей есть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки передачи ответа пока не определены, глава государства будет решать, станет ли документ публичным.

- Сергей Шойгу сообщил, что Россия завершает часть военных учений. По его словам, учения проходят практически на всех флотах и в военных округах, некоторые из них подходят к своему завершению.

- В России в больницу попал 10 451 пациент с коронавирусом. Заболели еще 180 456 человек, скончались 683 пациента.

- Дума 15 февраля рассмотрит два проекта обращения к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР. В одном случае документ предполагается отправить напрямую главе государства, во втором сначала в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов.

- CAS допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады. При этом МОК отменил награждение призеров командного турнира по фигурному катанию, мотивировав решение тем, что нарушение Валиевой антидопинговых правил еще не установлено. Если россиянка финиширует в тройке лучших в женском одиночном катании, церемонии награждения также не будет.

- Россия по итогам очередного дня Олимпиады заняла восьмое место. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в соревнованиях танцевальных пар. На счету команды Олимпийского комитета России стало 18 медалей - четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

- Владимир Зеленский заявил, что у его семьи нет намерений покинуть Украину. Вместе с тем он призвал выехавших из страны бизнесменов и политиков вернуться в ближайшие 24 часа.

- Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом на этот пост. Выборы пройдут 12 марта.

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