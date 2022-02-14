Страховщики РФ определили зоны уязвимости при внедрении ESG-принципов. Обзор

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стратегические подходы к внедрению принципов ESG на российском страховом рынке только разрабатываются правительством РФ, регуляторами и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Но представители страхового уже рынка начали анализ возможного влияния таких решений на практику отношений с клиентами. Новые требования финансовых организаций к корпоративным клиентам способны серьезно осложнить взаимоотношения страховщиков и перестраховщиков c корпорациями и небольшими компаниями, показало обсуждение на конференции, организованной международным брокером Marsh по проблематике ESG.

Три этапа реализации ESG-принципов

Для страховых компаний внедрение ESG-стратегии проходит в три этапа, сообщила в ходе выступления на конференции "ESG в страховании: мировой опыт и российский взгляд" глава стратегии по климату и устойчивому развитию Marsh Эмми Баранс.

Первый затрагивает операционную деятельность страховщиков (политика андеррайтинга), второй связан с инвестиционными стратегиями и оценкой инвестиционных рисков, третий - с разработкой новых продуктов и услуг. Баранс сослалась на результаты опроса, проведенного среди глобальных страховщиков в 2021 году, опрос выявил следующее: "78% глобальных компаний считают, что ESG-принципы стали для них важнее для их практики, еще 50% стали внедрять ESG-принципы в инвестиционную политику. Международные страховщики значительнее сместили фокус на ESG-принципы с приходом COVID-19".

Российские страховщики также готовятся к внедрению принципов ESG в страховании.

"В настоящее время разрабатывается законопроект о нефинансовой отчетности в рамках устойчивого развития, который сначала затронет добровольные виды страхования, а потом и обязательные", - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс участникам конференции.

По его словам, важнейший компонент новых стандартов связан с климатическими рисками. "Европейский регулятор уже выпустил методологические принципы стресс-тестирования по климатическим изменениям и климатическим рискам. Оценка финансовой устойчивости компаний будет учитывать оценку влияния климатических рисков на рост обязательств и моделирование стресс-тестирования", - сказал глава ВСС.

Есть таксономия Евросоюза и принципы устойчивого страхования, устойчивого финансирования. "Сейчас разрабатывается российская таксономия, и ряд требований Центрального банка к участникам финансового рынка", - напомнил он. ЦБ РФ также будет "разрабатывать и внедрять стресс-тестирование для участников российского финансового рынка; начнут с банков – сегмента, где капитализация на порядок выше, чем на страховом рынке", полагает Юргенс. Страховщики подключатся следом. "Принципы устойчивого развития уже внедряются в операционную деятельность Банка России на институциональном уровне", - дополнил он.

Одновременно страховщики анализируют возможности внедрения принципов ESG в свои инвестиционные стратегии, планируют скорректировать подходы и оценки в сфере корпоративного управления.

Через 2-3 года стандарты ESG будут внедрены в регулярную отчетность страховщиков, поскольку компании принимают на себя риски и являются инвесторами. У самой страховой компании с большой степенью интеграции ESG-подходов в связи с этим могут появиться не только репутационные преимущества, но и расширится выход на рынок заимствований, появятся иные преимущества, полагает глава ВСС.

"Мы, как страховщики, также должны провести аудит системы корпоративного управления на предмет учета ESG-принципов. У ВСС есть свои разработки, они не являются обязательными, но рекомендовать их своим членам мы будем. Поэтому, не дожидаясь глобальных решений, мы расширяем линейки социально-ориентированных страховых продуктов, эти опции уже включаются в программы добровольного медицинского страхования (ДМС)", - развил он тему. Уже обсуждаются специальные условия страхования рисков лиц с ограниченными возможностями, программы долговременного ухода за пожилыми людьми.

"Факторы ESG могут учитываться в тарификации для клиентов, следуя им, страховой тариф может быть меньше для приверженных принципам устойчивого развития, и выше для тех, кто таким принципам не следует", - полагает президент ВСС.

При этом Югенс подчеркнул, что ESG-повестка сулит страховщикам РФ не одни преимущества, но и вызовы. Крупные российские страховщики уже начали ощущать на своем бизнесе новые подходы в андеррайтинге западных партнеров по перестрахованию. "Если, по мнению западных партнеров, компании, чьи риски переданы в перестрахование, принадлежат к "коричневым" секторам экономики или не следуют принципам ESG, то они ощутят некий подъем тарифов на перестрахование", - привел пример Юргенс в ходе выступления.

Позиция западных перестраховщиков чувствительна для российских партнеров, добавил он, поскольку внутренний перестраховочный рынок в РФ не имеет достаточных объемов для перестраховочной защиты рисков национального бизнеса (примерно 75% российских рисков перестраховывается на международном рынке и от него зависит - ИФ).

Приверженность до отторжения

Принципы ESG – это не то, что принимается участниками рынка и регуляторами "для галочки", это то, что способно глубоко трансформировать отношения в бизнесе в достаточно короткой перспективе, заявил на конференции член наблюдательного совета банка "Открытие" Филип Гаджен.

Внедрение новых подходов "требует большой осознанности и подготовки, нам предстоит вступить в прямой контакт с нашими партнерами, чтобы они лучше понимали нас, знали, что мы от них ожидаем, что будем делать, в чем наши требования", отметил он.

Мировые аудиторские компании и бухгалтерские организации уже разработали эту структурную информацию, которая показывает, что "помимо финансовой отчетности будет и второй вид отчетности - по устойчивости, и эти две вещи будут взаимосвязаны", сказал Гаджен.

Последний этап подготовки к внедрению ESG-принципов - разработка компаниями "своей стратегии", пересмотр собственной бизнес-модели. "Нам предстоит глубокое погружение в анализ нашего портфеля клиентов, в анализ наших продуктов и отраслей, где они работают", - отметил банкир, добавив, что после этого важно сформулировать "те требования, которые мы, как финансовые организации, будем предъявлять нашим клиентам, нашим партнерам".

"И здесь надо быть, как мне кажется, достаточно мужественными, чтобы сказать им: мы с определенными категориями клиентов не будем работать начиная с 2025 года. Это смелый шаг. Именно так делают финансовые организации на Западе", - заявил Гаджен.

Он привел пример коммерческого банка из Дании, который уже предупредил клиентов "коричневых" секторов экономики об отказе от кредитования их проектов. Готовы ли к таким заявлениям участники российского финансового рынка, готовы ли к такому сценарию российские компании, задается вопросами Гаджен.

Концентрация рисков как итог борьбы с ними

Дискуссия о том, как будут внедряться принципы ESG на российском страховом рынке, "пока еще не привела к каким-то конкретным ответам, однозначно принятым всеми – и обществом, и регуляторами, и страховыми компаниями, и их клиентами", обратил внимание гендиректор СК "АльфаСтрахование"Владимир Скворцов в ходе выступления.

"Когда мы говорим про ESG в определенной части – для страховых компаний, банков, кого угодно, то подходы примерно одинаковые. Они касаются отношений с персоналом, инвестиций в ценные бумаги. Но есть области специфические именно для страховщиков, это предстоит обсуждать отдельно. Должна состояться широкая дискуссия о роли страховых компаний в этом процессе", - убежден Скворцов.

Действительно, по его мнению, "смелый шаг" сказать угольным компаниям – "нет", нефтяным компаниям – "нет" и другим участникам экономики – тоже "нет".

"Но хорошо ли это для общества, если страховщики перестанут страховать компании с высоким углеродным следом? Я соглашусь с логикой экспертов, которые говорят: если банки не будут кредитовать такие проекты, то проекты перестанут развиваться, для общества в долгосрочном плане это приведет к сокращению углеродного следа, состоится переход мировой экономики на новые принципы. Однако если мы перестанем страховать такие предприятия, то подтолкнут ли такие решения к тому, чтобы предприятия, которым отказано, прекратили работать? Не знаю. А если произойдет авария, что будет делать общество в ситуации, когда предприятие скажет "а у меня нет денег", чтобы компенсировать разлив нефти, взрыв на шахте и покрывать иной ущерб. Мне кажется, очень важно найти правильный баланс интересов, - сказал Скворцов. - Я бы не хотел жить в обществе, где подобные риски не страхуются".

Вместе с тем идея применения повышенных тарифов при страховании рисков компаний с повышенными рисками экологии – нормальная практика, схожая с введением платы за выбросы, полагает Скворцов.

Кроме того, "чтобы подталкивать клиентов к переходу, стоит продумать какие-то истории, связанные с тем, что страхование экологических рисков, например, может повысить ESG-рейтинг конкретного предприятия, или, например, ввести варианты ESG-страхования для рисков экологии, киберрисков, другие меры. Надо поощрять переход на ESG-принципы, может быть, позволить компаниям относить некоторые расходы по внедрению ESG-принципов на себестоимость. Простые вещи, но они будут помогать нашим предприятиям осуществлять этот переход", - убежден Скворцов.

Климат и экология

Перевод дискуссии в практическую плоскость поддержал глава компании "Сбербанк Страхование" Михаил Волков. "Мы в компании в ESG-повестке живем ежедневно, думаем об этом каждый день. К примеру, сегодня большое количество российской экономики находится в зоне вечной мерзлоты: там майнинг происходит, добыча разных полезных ископаемых, много долгосрочных проектов, которые сейчас обсуждаются и потенциально должны быть запущены. У них срок окупаемости 30 лет, а инвестиционный период, условно говоря, 7 лет. И когда мы в жесткой конкурентной борьбе привлекаем клиентов, хотим работать с ними, то не всегда задумываемся о том, что, например, будет с вечной мерзлотой в указанные сроки? Согласно экспертной оценке Сбербанка, через 30 лет есть 70-процентная вероятность, что ничего не останется от вечной мерзлоты. Что будет через 7 лет, наверное, спрогнозировать сложнее. Но если мы будем полностью отказываться страховать такие риски, ни проекта не будет, ни развития экономического", - отметил он.

"В данном конкретном случае мы требуем от клиента очень подробную карту, что конкретно будет делаться на случай, если, к сожалению, вечная мерзлота уже не останется вечной, какими инженерными решениями они будут гарантировать то, что производство будет все-таки введено и начнет действовать успешно", - сообщил он о подходах компании. Волков уверен в том, что задача страховщиков "проактивно вести диалог с клиентами".

Еще одна сторона практических последствий дискриминации клиентов, не соответствующих ESG-принципам, была затронута Волковым: "Мы редко задумываемся, к чему может привести страховое событие на любой АЗС или стройке, на которой находятся какие-то горюче-смазочные материалы, если риски не застрахованы. У компаний малого и среднего бизнеса может просто не хватить денег на покрытие ущерба. Компания может уйти в банкротство, но кто будет "убирать" за ней, непонятно. Если компания страховала свои риски, понятно, что это произойдет за счет страховщиков".

Глава СК "Сбербанк Страхование" заявил, что "обеими руками" за развитие экологического страхования в РФ. Делать это в добровольном или обязательном порядке - вопрос такой дискуссионный. Главное, "чтобы ответственность была, чтобы были штрафы, систематическая, неуклонная работа по снижению рисков окружающей среде, чтобы причинители вреда отвечали по закону", экономическое стимулирование к повышению ответственности - самый лучший способ снижения подобных рисков, считает Волков.

Член правления "Росгосстраха" Алексей Володин в развитие темы подчеркнул, что тема введения страхования экологических рисков в РФ находится на мертвой точке много лет. Он обратил внимание на то, что такое "страхование включает в себя не только ответственность за ущерб третьей стороне, но и риски первой стороны, если это комплексное экологическое страхование. То есть в программу включен риск расчистки собственной территории, перерыва производства, их также необходимо рассматривать".

Проблемной зоной для нас остается нерешенность вопроса о создании в стране системы страхования экологических рисков, признал Юргенс. "Есть точечные виды страхования, общего экологического страхования в стране пока нет. Соответствующие предложения ВСС направил в Центральный банк и в Госдуму", - сообщил он.

Согласно оценке, приведенной представителем Marsh Эмми Баранс, объем мировых рисков, зависящих от климатических ЧС, в настоящее время составляет $44 трлн.