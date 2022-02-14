СК подтвердил возбуждение дела о взятке в 18 млн руб. за покровительство нефтебазе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы расследуют дело о взятке в размере 18 млн рублей, которая предназначалась сотрудникам правоохранительных органов, сообщает управление СКР по Самарской области.

По версии следствия, трое мужчин передали сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 18 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство предприятию, занимающемуся торговлей различными видами топлива. После передачи взятки подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ по Самарской области.

Дело возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей перевалочной нефтебазы ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", среди которых сын замглавы МВД РФ Игоря Зубова - Денис Зубов, задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

Как сообщалось, Зубов, а также еще два фигуранта - Игорь Карпов и Василий Ермаков - 13 февраля были арестованы Самарским областным судом.

Еще одно дело нефтебазы о взятках

Ранее нефтебаза "Межотраслевое объединение "ТНП" фигурировала в другом резонансном деле. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года сотрудники ФСБ Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев ежемесячно получали взятки в размере свыше 1 млн рублей от руководства ООО "Межотраслевое объединение "ТНП".

Деньги переводились на подконтрольную подозреваемым силовикам фирму "Сарнефтетрейд", а также передавались через посредников. Мужчины получали деньги за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности перевалочных баз нефти в Самарской области.

Экс-заместитель начальника службы экономической безопасности самарского управления ФСБ Гудованый был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 90,5 млн рублей, а также лишен звания "полковник запаса" и Ордена мужества.

Экс-начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области Черемашенцев был приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей. Он лишен воинского звания "полковник запаса".

Посредники во взяточничестве Александр Переточкин, Алексей Пашкевич, Сергей Булатов были также приговорены к реальным срокам лишения свободы. Переточкин получил наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Он был лишен военного звания "полковник", медали и ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Пашкевич получил 7 лет колонии общего режима и оштрафован на 700 тыс. рублей, Булатов приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.