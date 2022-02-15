В Минобороны РФ заявили о продолжении учений на нескольких направлениях

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают учения на нескольких направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сообщил он журналистам во вторник.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

"В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - сказал Конашенков.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

В Москве в свою очередь заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторые из них завершилась, другие близки к завершению.