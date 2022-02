TikTok приступил к созданию представительства в РФ в рамках закона о "приземлении"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Компания TikTok Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, начала процесс создания представительства в России в рамках закона о "приземлении", сообщил директор по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе TikTok Сергей Соколов.

"Мы этот процесс уже запустили внутренний и будем создавать юридическое лицо (в РФ - ИФ), но процесс этот оказался непростым и довольно долгим. Поэтому наша штаб-квартира в Сингапуре была бы признательна за то, чтобы нам дали время закончить этот процесс. Мы об этом проинформировали Роскомнадзор", - сказал Соколов на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона о "приземлении" иностранных IT-компаний в среду.

Представитель компании напомнил, что TikTok уже создал форму обратной связи на своих ресурсах для обращения пользователей, а также зарегистрировал на сайте РКН личный кабинет для общения с ведомством.

TikTok Pte. Ltd. - сингапурская компания, которая является оператором платформы в России, уточнил он.

"TikTok как ведущая глобальная платформа, работающая во многих странах мира, включая Россию, здесь конкретно в России привержена цели поддерживать наших пользователей и дать им возможность выражать себя и креативить. Мы также привержены соблюдению законов тех рынков, на которых мы работаем, включая России", - сказал Соколов.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете.

В ноябре РКН внес первые 13 иностранных компаний в перечень на "приземление". В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Полностью основные требования закона о "приземлении" выполнили Apple и Spotify. Об открытии председательства РКН уведомил Viber.