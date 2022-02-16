Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко заочно арестован

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко, сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В начале февраля Лисовиченко задержали в Италии.

В пресс-службе судов сообщили, что бывшему топ-менеджеру заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст.201, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК).

Адвокат Лисовиченко обжаловал его заочный арест. Скоро материалы дела поступят в апелляционную инстанцию - в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.

В чем обвиняют Геннадия Лисовиченко

По данным СМИ, Лисовиченко подозревают в том, что он в 2018 году пытался незаконно получить премию в размере $10 млн.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года, накануне увольнения, Лисовиченко издал приказ о начислении себе премии в размере $10 млн за достижение высоких производственных показателей. Получить деньги ему не удалось. В 2019 году Лисовиченко, находясь в розыске, через своих представителей пытался взыскать эти средства с НПЗ в суде, поясняя, что данный бонус был обещан ему в 2008 году советом директоров. Однако суд отказал ему в удовлетворении требований.

Лисовиченко ранее был привлечен в качестве обвиняемого в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате.

По мнению Сбербанка, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Также в отношении Лисовиченко расследуется дело о злоупотреблении полномочиями.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.