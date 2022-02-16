В Петербурге предложили штрафовать за придерживание дверей в метро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты петербургского Закса поддержали в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", регламентирующие штрафы за нарушения правил пользования и технической эксплуатации метро.

Документ внес губернатор Александр Беглов.

Так, штрафовать на 100-500 рублей предлагается граждан, которые заходят в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде, везут плохо пахнущую ручную кладь.

На ту же сумму предлагается штрафовать за провоз животных вне клеток, контейнеров с глухим дном, сумма измерений которых не превышает 150 см, за исключением собак-проводников на поводке с соответствующими документами.

Предлагается штрафовать граждан, которые залезли на крышу вагона или другие элементы поездов, спустились на пути, бросили туда предмет, пытались самостоятельно что-то с них достать – на сумму от 500 до 3 тысяч рублей.

На ту же сумму предлагается штрафовать за запуск беспилотников, нарушение правил поведения на эскалаторах и траволаторах (движущиеся бесступенчатые дорожки), за открытие дверей вагона во время движения или остановок поезда, а также станционных дверей на станциях закрытого типа, либо препятствование их открытию или закрытию, за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, например, для зарядки телефона, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Согласно документу, играть на музыкальных инструментах и использовать звукоусиление можно будет только с разрешения метрополитена, в противном случае штраф составит 1-3 тысячи рублей.

За разведение костров предлагается штрафовать на 2-5 тысяч рублей.

Штрафы для тех, кто предлагает другим пассажирам что-либо купить, обменять, погадать им, а также занимается благотворительной деятельностью без разрешения перевозчика, предлагается утвердить в размере 1-5 тысяч рублей.

За провоз без чехла самокатов, велосипедов, сноубордов, лыж, санок и коньков предлагается штрафовать на сумму от 300 до 2 тысяч рублей.

Штраф в 1-3 тысячи рублей предлагается ввести за политические, агитационные, религиозные, культурные и спортивные мероприятия в вагонах и в целом в метро без письменного разрешения перевозчика.

На ту же сумму предлагается штрафовать за препятствование работникам метро выполнять служебные обязанности и за "невыполнение их законных требований".

Прописанный ранее штраф в 1-5 тысяч рублей за то, что гражданин не сообщил дежурному по станции о падении человека на пути, из закона предлагается изъять.

Ряд депутатов раскритиковали законопроект. В частности, они не поняли, каким образом и кто будет определять уровень зловония одежды пассажира, в чем состоит общественный вред от босого пассажира, как часто в метро разводят костры или запускают беспилотники, каким образом штраф за невыполнение требования сотрудника метро будет коррелировать со штрафом за само правонарушение, если сотрудник требует его прекратить, например, надеть маску. Депутат "Справедливой России" Михаил Амосов также убежден, что из новой формулировки статьи 40 закона следует, что граждане могут при желании получить разрешение перевозчика на гадание в метро.

Ответы представителя губернатора в Заксе Константина Сухенко депутатов не удовлетворили. Он также не смог пояснить, какое именно должностное лицо будет возбуждать дела об административном производстве и в каком статусе будут находиться сотрудники метро, которые призывают граждан прекратить нарушение.

"Этот закон настолько сырой, что мне просто обидно за Константина Эдуардовича (Сухенко - ИФ), что он вынужден представлять такой документ, который не имеет ответов на очевидные вопросы. Самые очевидные, конечно, здесь уже звучали: кто уполномочен составлять протоколы, кто рассматривает дела по составам, которые изменяются в нашем административном законодательстве Санкт-Петербурга. (...) Я полагаю, что надо прекращать такую практику, когда нам вносят такие сырые, неподготовленные документы, когда представитель правительства здесь вынужден, как школьник, оправдываться, и ему говорят, что, извините, это фактически ответ на двойку", - сказал депутат "Яблока" Александр Шишлов. Он предложил не принимать документ.

Сухенко сообщил, что не видит причин, "трагических для судьбы данного законопроекта", чтобы снимать его с рассмотрения.

В результате за законопроект в первом чтении проголосовали 33 депутата, 16 выступили против. На поправки отведен месяц.