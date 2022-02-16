Дума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за педофилию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов.

Закон вводит отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Законом также ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета – до шести лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что приговоры за преступления против детей должны быть жесткими.

"Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Как отметил председатель Госдумы, "нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит".