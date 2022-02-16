Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Дума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за педофилию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов.

Закон вводит отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Законом также ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета – до шести лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что приговоры за преступления против детей должны быть жесткими.

"Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Как отметил председатель Госдумы, "нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит".

Госдума Вячеслав Володин

Новости

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

ЕР приостановила членство в партии крымского депутата после смертельного ДТП

Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

Пандемия коронавируса

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Минцифры опровергло информацию о введении налога на международные игровые платформы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });