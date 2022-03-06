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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, ужесточающие наказание для педофилов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Документ вводит в уголовное законодательство ряд отягчающих обстоятельств при совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: если преступление совершено лицом, проживающим с ребёнком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Законом также ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы. Исключением признается, если заранее не обещанное укрывательство совершено супругом или близким родственником.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета - до шести лет лишения свободы.

Закон был принят Думой 16 февраля, Советом Федерации одобрен 2 марта.

Владимир Путин УК

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