Мурашко отметил снижение одногодичной летальности от онкологии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Показатель одногодичной летальности пациентов с онкологическими заболеваниями за последние два года снизился в России на 3,2%; онкологические службы эффективно работают в условиях пандемии, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сославшись на данные оперативного мониторинга своего ведомства.

Он сказал это на XII Форуме Межрегионального общественного движения "Движение против рака".

По его словам, в условиях сложной эпидемиологической обстановки прошедших двух лет в стране удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.

"Важным достижением всей онкологической службы является тот факт, что за период пандемии (коронавируса) по сравнению с допандемийным периодом показатели смертности населения с злокачественными новообразованиями устойчиво шли вниз", - отметил министр.

Он добавил, что удалось удержать показатели доли злокачественных новообразований, выявленных на первой, второй стадиях на уровне чуть выше 2019 года.

"Онкослужба доказала, что может работать эффективно и в условиях сверхнагрузок. В то же время для снижения влияния негативных последствий пандемии было ограничено перепрофилирование коек, онкологических диспансеров в инфекционные (...)", - заявил глава Минздрава.

Министр также сказал, что в 2021 году по сравнению с 2019 годом объемы химиотерапии выросли на 44,5%, а рост объемов лучевой терапии превысил предыдущие периоды на 5,2%.

На этом же мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что злокачественные заболевания сохраняют лидирующие позиции по смертности во всем мире.

Она отметила, что правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Так, с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", на реализацию которого, по словам вице-премьера, выделено беспрецедентное финансирование.

"Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности от новообразований. Достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи, что требует объединения усилий государства, здравоохранения, науки, бизнеса, пациентских и общественных организаций", - добавила она.