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Губернатор Куйвашев потребовал разобраться с нападениями на жителей Екатеринбурга

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам за четыре дня разобраться в недавних случаях нападения приезжих на жителей Екатеринбурга, встретиться с представителями диаспор и принять меры по недопущению новых нападений, сообщает Департамент информполитики региона

По данным чиновников, зафиксировано больше двух десятков таких нападений.

"Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы, проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и Свердловской области, - потребовал Куйвашев. - И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично".

11 февраля Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка несколько человек избили мать и дочь так, что одна из них получила перелом, вторая - сотрясение мозга. Региональное издание "E1.ru" со ссылкой на полицию сообщало, что по факту было возбуждено уголовное дело и задержан был один человек - 17-летний выходец из Азербайджана, хотя, по сведениям издания, нападавших было несколько.

Куйвашев назвал этот случай вопиющим. Он напомнил, что в инстаграме попросил ему сообщить о подобных нападениях, и ему в комментариях привели больше двух десятков случаев.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления установить причастных к инциденту лиц. В пресс-релизе СКР также отмечалось увеличение числа нарушений общественного порядка со стороны трудовых мигрантов во всех регионах.

Екатеринбург СКР Свердловская область Евгений Куйвашев Александр Бастрыкин

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