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Правительство поддержало законопроект о приоритетах в реставрации памятников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало проект федерального закона о списке критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия для приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране, сообщили в Минкультуры по итогам заседания правительства.

На этом заседании премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что принятие этого закона поможет лучше распределять бюджетные средства на реставрацию памятников.

Законопроект предлагает считать приоритетными особо ценные объекты культурного наследия народов России, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Получат преимущество объекты, расположенные в границах территории историко-культурного заповедника и являющиеся ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входящие в состав такого ансамбля", - добавили в пресс-службе.

Также приоритет при проведении реставрации получат объекты культурного наследия, если они играют существенную роль в формировании силуэта населенного пункта, является градостроительным акцентом или участвует в формировании застройки красной линии улицы.

Будут выделены также объекты, находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии, и объекты, в отношении которых имеется поручение президента или правительства включить их в госпрограммы.

Предполагается, что регионы при подготовке программ реставрации своих памятников смогут вводить дополнительные критерии по определению приоритетности.

Министр культуры Ольга Любимова через пресс-службу сказала, что применение этих критериев сделает более адресным подход к реставрации памятников и более точным - распределение имеющихся денег.

Минкультуры Ольга Любимова Михаил Мишустин

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