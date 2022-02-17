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Суворовцы в Екатеринбурге провели флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейная команда Екатеринбургского суворовского военного училища устроила флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпиаде в Пекине, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Перед началом тренировки суворовцы вышли на лед, держа на клюшках буквы, из которых составили хештег #КамилаМыСТобой.

"Мы решили поддержать нашу фигуристку Камилу Валиеву, а также наших хоккеистов в предстоящих матчах. Я сам спортсмен и знаю, насколько сильное напряжение в ходе игры, выступления и насколько важна поддержка болельщиков", - объяснил через пресс-службу ЦВО капитан сборной училища Олег Одегов.

Ранее военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана "Россия!" на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и других выступлений.

В этот же день флешмоб в поддержку фигуристки устроили призывники ЮВО в Ростовской области.

После скандала с положительным допинг-тестом в декабрьской пробе Валиева была допущена к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. По итогам короткой программы она лидировала, но в произвольной программе уступила трем соперницам.

ЦВО Екатеринбург Камила Валиева ЦВО ОИ-2022

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