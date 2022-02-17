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Военные ЮВО устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие на Самбекских высотах в Ростовской области устроили флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, участницы Олимпиады в Пекине, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В акции участвовали больше трех десятков человек, в том числе призывники из 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также просто молодежь Ростовской области.

"Участники флешмоба развернули 10-метровый флаг Российской Федерации, плакат с изображением Камилы, эмблемой ЮВО и подписью "Камила, мы с тобой!"", - заявили в пресс-службе.

В завершение акции участники прокричали "Камила, мы с тобой!" и выпустили в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

Сборная ОКР по фигурному катанию 7 февраля победила в командном турнире Олимпиады, но церемонию награждения отложили. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире Камилы Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой как "защищенного лица" из-за ее возраста. 14 февраля судьи решили допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

14 февраля МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Валиева лидирует в одиночном турнире после короткой программы c 82,16 балла. На втором месте идет еще одна россиянка - Анна Щербакова (80,20), на третьем - японка Кори Сакамото (79,84).

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Камила Валиева ЮВО Ростовская область ОИ-2022 Пекин РУСАДА ВАДА МОК CAS

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