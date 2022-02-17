Военные ЮВО устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие на Самбекских высотах в Ростовской области устроили флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, участницы Олимпиады в Пекине, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В акции участвовали больше трех десятков человек, в том числе призывники из 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также просто молодежь Ростовской области.

"Участники флешмоба развернули 10-метровый флаг Российской Федерации, плакат с изображением Камилы, эмблемой ЮВО и подписью "Камила, мы с тобой!"", - заявили в пресс-службе.

В завершение акции участники прокричали "Камила, мы с тобой!" и выпустили в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

Сборная ОКР по фигурному катанию 7 февраля победила в командном турнире Олимпиады, но церемонию награждения отложили. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире Камилы Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой как "защищенного лица" из-за ее возраста. 14 февраля судьи решили допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

14 февраля МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Валиева лидирует в одиночном турнире после короткой программы c 82,16 балла. На втором месте идет еще одна россиянка - Анна Щербакова (80,20), на третьем - японка Кори Сакамото (79,84).