Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС, дамба) закрыли четверг в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в Неве до критических отметок, сообщают в дирекции КЗС.

"Закрытие затворов началось в 20:17 мск. По состоянию на 21:20 все затворы судо- и водопропускных сооружений заняли положение "закрыто", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют утром в пятницу повышение уровня воды в устье Невы до 160-170 см. Наводнением считается подъем уровня воды более, чем на 160 см над ординаром (уровень водомерного поста у Горного института). По данным на 23:00, вода у Горного института поднялась до 68 см.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петербурге ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.