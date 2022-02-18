Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Сотрудники следственного управления СКР и УФСБ региона в пятницу проводили оперативно-следственные действия в рамках возбужденного в сентябре прошлого года уголовного дела о злоупотреблениях при закупке медтехники по завышенным ценам. По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава агентству подтвердили, что в ведомстве работали силовики.

"Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие. Работа в министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в конце сентября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Минздраве области и изъяли ряд документов при проведении госзакупки в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

По материалам УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, на средства федерального бюджета в апреле-мае 2020 года была проведена закупка трех мультиспиральных компьютерных томографов из серии "Optima CТ540" стоимостью 46,5, 47 и 47,5 млн рублей. По мнению правоохранительных органов, при этом общая стоимость закупки была превышена на 27 млн рублей, чем был нанесен ущерб бюджету.