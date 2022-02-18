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Цистерна с газом взорвалась в чеченском селе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв цистерны со сжиженным углеводородным газом произошел в пятницу в селе Гехи (Чечня), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

На пульт диспетчера в 10:25 поступило сообщение, что на окраине села Гехи горит наземная стационарная цистерна со сжиженным углеводородным газом ёмкостью 60 кубов. В 10:35 произошел взрыв цистерны с пропаном.

Вблизи находится еще шесть цистерн. Есть ли в них горючее, не уточняется.

Пожар локализовали в 11:10. В ликвидации возгорания задействовано 60 человек и 14 единиц техники.

Первоначально сообщалось, что возникший пожар перекинулся на близлежащее здание. Позднее региональное МЧС сообщило, что пожарные принимают все усилия, чтобы не допустить распространения огня на соседние цистерны и производственное здание.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет, эта информация уточняется. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

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