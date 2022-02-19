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Володин заявил, что РФ готова встать на защиту соотечественников в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия встанет на защиту соотечественников, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в случае угрозы их жизням, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что если на Украине начнется война, то именно Европа станет ареной военных действий, и предложил депутатам европейских стран спросить избирателей, хотят ли они войны.

"И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?", - продолжил спикер Госдумы, обращаясь к депутатам в Европе.

Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "провоцирует начало большой войны", отметив, что "без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы".

Далее Володин пишет, что "становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России".

"Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных", - отметил политик.

Также, по словам Володина, "их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договорённости".

"Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева. Но понимает ли это Европа? Ее лидеры молчат", - отметил Володин.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Россия Украина Донбасс Вячеслав Володин

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