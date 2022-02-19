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В Роспотребнадзоре призвали не размещать беженцев в туристических регионах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированных в Россию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) лучше не размещать в Краснодарском и Ставропольском краях из-за предстоящего туристического сезона, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут... Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, (нужно организовать прием - ИФ) в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему", - сказала Попова на совещании в Ростове-на-Дону в субботу, обращаясь к врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну.

Попова также отметила, что противоэпидемические мероприятия будут усилены по всей России из-за большого количества эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

"Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересек границу, вне зоны нашего контроля. Это люди, которые разъехались по другим городам и регионам. Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть. Усиление вместе с министерством здравоохранения мы отрабатываем, здесь понимание полное", - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее в ходе совещания замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что семь регионов выразили готовность принять беженцев в пунктах временного размещения. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Роспотребнадзор ДНР ЛНР

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