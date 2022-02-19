Пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" выполнены в рамках учений

Были проведены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева", а также крылатой ракеты комплекса "Искандер"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ВКС и ВМФ России в рамках учений сил стратегического сдерживания выполнили пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", сообщается на сайте Кремля.

"ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".

Кроме того, военные осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Карелия" из Баренцева моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

Сообщается также, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах "Пембой" и "Кура".

Накануне стало известно, что в субботу пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.