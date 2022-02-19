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Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение
стратегический ракетоносец дальней авиации Ту-95МС. Архивное фото
Министерство обороны РФ/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Под руководством президента РФ Владимира Путина в субботу состоялось плановое учение с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

На учениях отработано нанесение гарантированного поражения противнику, доложил Путину начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Перед началом маневров он сообщил, что учения двухэтапные. "На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, и на втором этапе - вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе", - сказал Герасимов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "к учению привлекаются силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов".

Учения стартовали в субботу под руководством Путина. Президент России и его белорусский коллега Александр Лукашенко наблюдали за учениями из ситуационного центра в Кремле.

Российские военные в субботу опубликовали кадры учений сил стратегического сдерживания. На них показаны пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", крылатых ракет "Калибр", межконтинентальной ракеты "Ярс" и вылет стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС на пуск крылатой ракеты. Также военные показали пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, был проведен учебный пуск баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Карелия" из Баренцева моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

В Кремле сообщили о плановом характере учений. "Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении Кремля.

Минобороны РФ Владимир Путин Валерий Герасимов Сергей Шойгу

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