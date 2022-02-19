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Лавров в беседе с Ле Дрианом заявил о необходимости обеспечивать неделимую безопасность

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил о необходимости соблюдения всеми государствами обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности.

В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров "акцентировал Ж.-И.Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон", говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора министров в субботу, который состоялся по инициативе французской стороны.

"Акцентировал (Лавров), что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом", - отметили в МИД РФ.

Лавров и Ле Дриан рассмотрели также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили график дальнейших политических контактов.

Ранее в субботу о телефонном разговоре двух министров сообщило французское внешнеполитическое ведомство.

"Министр выразил сильное беспокойство в связи с эскалацией, наблюдаемой в последние дни на востоке Украины. Беспрецедентно большое количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированное ОБСЕ, идет вразрез с договоренностями, недавно достигнутыми в нормандском формате", - отметил МИД Франции.

Ле Дриан предостерег РФ от "нового нарушения территориальной целостности Украины".

Сергей Лавров

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