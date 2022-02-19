Глава МИД Франции выразил Лаврову тревогу в связи с ситуацией на Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого выразил опасения в связи с развитием событий на востоке Украины, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

"Министр выразил сильное беспокойство в связи с эскалацией, наблюдаемой в последние дни на востоке Украины. Беспрецедентно большое количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированное ОБСЕ, идет вразрез с договоренностями, недавно достигнутыми в нормандском формате", - отмечает МИД Франции.

Ле Дриан предостерег РФ от "нового нарушения территориальной целостности Украины" и предупредил, что Запад готов ввести санкции в случае российского нападения на украинскую территорию.

"Министр констатировал, что, судя по ответам, опубликованным Россией 17 февраля (...) все еще есть пространство для диалога", - отмечается в документе. Наконец, Ле Дриан подчеркнул, что именно Россия, по его мнению, должна определиться, хочет ли она такого диалога.

"Франция и ее партнеры по-прежнему готовы содействовать такому диалогу", - говорится в коммюнике. Глава МИД Франции заявил, что "есть расхождения между словами и действиями России".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе. В пятницу власти ДНР и ЛНР приняли решение об эвакуации жителей в Ростовскую область. В субботу в самопровозглашенных республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

По последним данным, только из ЛНР в Россию были эвакуированы более 13,5 тысяч человек.