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В МИД РФ отметили уход Запада от разговора по трактовке принципа неделимости безопасности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Запад уходит от разговора с Россией по трактовке принципа неделимости безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Дипломат напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем". "В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО", - отметил замминистра.

"Я бы эти бумаги назвал отписками, - подчеркнул Рябков. - Это пара абзацев, ну, может быть, три".

МИД РФ Сергей Рябков ЕС НАТО

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