На юге Сахалина закрыли дороги из-за непогоды

Школьники в Южно-Сахалинске и в Корсакове переведены на дистанционное обучение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дороги закрывают на юге Сахалина, школьники переведены в понедельник на дистанционное обучение из-за метели, в Южно-Сахалинске работодателей просят отпустить сотрудников на удаленную работу.

"21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое - Новотроицкое (дорога Южно-Сахалинск - Анива) протяженностью 5 км, на участке Огоньки - Невельск (дороги Южно-Сахалинск - Невельск)", - говорится в сообщении.

Школы в Южно-Сахалинске и в Корсакове в понедельник переведены на дистанционный режим работы из-за метели, сообщают пресс-службы мэрий этих городов.

Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска также сообщает о проблемах с работой общественного транспорта из-за снежных переметов на дорогах областного центра.

"Метель продолжается, возможно будем закрывать часть маршрутов. Поэтому призываем работодателей максимально отпустить людей на удаленку", - сообщает пресс-служба.

Сахалинская область вечером в воскресенье оказалась под влиянием очередного мощного циклона, который принес на острова метели и шквалистый ветер.