На юге Сахалина закрыли дороги из-за непогоды
Школьники в Южно-Сахалинске и в Корсакове переведены на дистанционное обучение
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дороги закрывают на юге Сахалина, школьники переведены в понедельник на дистанционное обучение из-за метели, в Южно-Сахалинске работодателей просят отпустить сотрудников на удаленную работу.
"21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое - Новотроицкое (дорога Южно-Сахалинск - Анива) протяженностью 5 км, на участке Огоньки - Невельск (дороги Южно-Сахалинск - Невельск)", - говорится в сообщении.
Школы в Южно-Сахалинске и в Корсакове в понедельник переведены на дистанционный режим работы из-за метели, сообщают пресс-службы мэрий этих городов.
Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска также сообщает о проблемах с работой общественного транспорта из-за снежных переметов на дорогах областного центра.
"Метель продолжается, возможно будем закрывать часть маршрутов. Поэтому призываем работодателей максимально отпустить людей на удаленку", - сообщает пресс-служба.
Сахалинская область вечером в воскресенье оказалась под влиянием очередного мощного циклона, который принес на острова метели и шквалистый ветер.