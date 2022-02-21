Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 254 960+1 536 938

На юге Сахалина закрыли дороги из-за непогоды

Школьники в Южно-Сахалинске и в Корсакове переведены на дистанционное обучение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дороги закрывают на юге Сахалина, школьники переведены в понедельник на дистанционное обучение из-за метели, в Южно-Сахалинске работодателей просят отпустить сотрудников на удаленную работу.

"21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое - Новотроицкое (дорога Южно-Сахалинск - Анива) протяженностью 5 км, на участке Огоньки - Невельск (дороги Южно-Сахалинск - Невельск)", - говорится в сообщении.

Школы в Южно-Сахалинске и в Корсакове в понедельник переведены на дистанционный режим работы из-за метели, сообщают пресс-службы мэрий этих городов.

Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска также сообщает о проблемах с работой общественного транспорта из-за снежных переметов на дорогах областного центра.

"Метель продолжается, возможно будем закрывать часть маршрутов. Поэтому призываем работодателей максимально отпустить людей на удаленку", - сообщает пресс-служба.

Сахалинская область вечером в воскресенье оказалась под влиянием очередного мощного циклона, который принес на острова метели и шквалистый ветер.

Сахалин

Новости

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Что произошло за день: воскресенье, 20 февраля

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

Захарова анонсировала разговор Лаврова с главой МИД Франции на 21 февраля

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });