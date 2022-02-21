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Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли из-за метели

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Южно-Сахалинск" закрыт из-за метели и плохой видимости в понедельник пока до 16:00 местного времени (08:00 по Москве), сообщает пресс-служба аэропорта

"Идет бесперебойно расчистка взлетно-посадочной полосы. Службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет и вылет задержаны 29 рейсов, в том числе 15 рейсов на прилет, в их числе - из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Благовещенска и внутриобластные рейсы. На вылет большинство рейсов перенесены на вторник. На прилет рейсы пока отложены на вечер понедельника - от 18:00 (10:00 по Москве) и до 23:25 (15:25 по Москве) местного времени.

Как сообщалось, Сахалинская область вечером в воскресенье оказалась под влиянием мощного циклона, который принес на острова метели и шквалистый ветер, на Курильских островах во второй половине дня понедельника ожидают ураганный ветер.

Ряд дорог закрыт для проезда на юге Сахалина и на Южных Курилах, школьники южных районов Сахалина и Курил обучаются сегодня в дистанционном режиме, закрыта паромная переправа Холмск - Ванино между Сахалином и материковой частью РФ. В Южно-Сахалинске мэрия попросила работодателей в понедельник отправить сотрудников на удаленную работу, горожан - не выезжать на своем транспорте в город, где движение затруднено из-за переметов на улицах областного центра и не мешать работе спецтехники по расчистке дорог.

Южно-Сахалинск

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