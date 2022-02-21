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Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ
Посол США в Москве Джон Салливан. Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дипмиссии США в Москве будет трудно работать безопасно, если высылки американских дипломатов продолжатся, заявил посол США в Москве Джон Салливан Politico.

"Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства", - заявил посол изданию.

Он отметил, что за последние пять лет число сотрудников посольства США сократилось с примерно 1,2 тыс. человек до 150. Важнейшие функции посольства, включая оформление виз, были в значительной степени приостановлены, а некоторые объекты за пределами Москвы закрыты.

"К сожалению, в залах и офисах посольства сегодня в основном тихо", - сообщил Салливан.

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По его словам, в посольстве есть целые этажи, которые не заняты.

Он заявил, что его беспокоит, что посольство не сможет получить российские визы для рабочих, которые смогут обслуживать и заменять стареющую инфраструктуру в здании. Салливан уточнил, что у посольства уже были проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами.

Ранее сообщалось, о высылке из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана.

Как ранее заявили в МИД РФ, Россия выслала заместителя главы дипмиссии США Барта Гормана в качестве зеркальной меры в ответ на высылку советника-посланника нашего посольства РФ в Вашингтоне. В Госдепартаменте проигнорировали наше обращение с просьбой продлить пребывание советника-посланника в США хотя бы до приезда "сменщика", в итоге он уехал без замены, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Указ, в частности, запрещает дипмиссиям таких государств нанимать россиян. Перечень недружественных государств позднее был утвержден распоряжением правительства РФ, в него вошли США и Чехия. В соответствии с распоряжением, посольство США не сможет заключать трудовые договоры с гражданами третьих стран, находящимися на территории России.

Хроника 15 апреля 2021 года – 21 февраля 2022 годаДипломатическое противостояние
Посольство США в РФ Джон Салливан

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