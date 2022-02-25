Москва ответит на высылку из США советника-посланника посольства РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подтвердил информацию о высылке из США советника-посланника российского посольства Сергея Трепелкова.

"Да, действительно мы вчера получили ноту Госдепартамента об объявлении нашего советника-посланника "персона нон грата". В качестве обоснования нам было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Бартла Гормана", - сказал Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства РФ в фейсбуке в пятницу.

"Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры - предсказуемы", - подчеркнул посол.

По его словам, американская сторона намеренно искажает причины и следствие в связи с высылкой Гормана. "Они вынудили нас принять решение о прекращении командировки Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя Роспосла - тоже в ранге советника-посланника. При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала Госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью", - сказал Антонов.

"Мы предприняли массу усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию. Убеждали Госдепартамент пересмотреть свою позицию во избежание обмена ударами. Однако натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне", - подчеркнул посол РФ.

О высылке из РФ заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана стало известно 17 февраля. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение в ответ на высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.