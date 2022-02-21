Суд прекратил дело бывшего зампреда Внешэкономбанка Балло

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд 17 февраля прекратил уголовное дело о растрате в отношении бывшего заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло и второго фигуранта - Александра Лепихова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Это решение суд вынес по ходатайству защиты за истечением срока давности.

Балло и Лепихову вменяли растрату нескольких миллиардов рублей, выданных Внешэкономбанком в качестве кредита лесоперерабатывающему предприятию "Аркаим", гендиректором которого был Лепихов (ч. 4 ст. 160 УК). СМИ сообщали, что речь идет о сумме в 35 млн евро. "Коммерсантъ" писал, что Балло и Лепихов были задержаны и арестованы летом 2021 года.

Еще один фигурант дела - бывший руководитель одного из департаментов ВЭБа Ильгис Валитов - был заочно арестован и объявлен в розыск.

В 2011 году Балло стал фигурантом уголовного дела о хищении средств, выданных ВЭБом компании "Евразийский". Это дело было закрыто в 2015 году "за отсутствием состава преступления".