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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Суд взыскал почти 11 млрд рублей с экс-зампреда Внешэкономбанка Балло

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по иску госкорпорации "ВЭБ.РФ" (ранее Внешэкономбанк) взыскал с бывшего заместителя председателя организации Анатолия Балло около 10,9 млрд рублей в качестве возмещения вреда от преступления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Решение в законную силу не вступило.

Мещанский суд Москвы в феврале 2022 году прекратил уголовное дело в отношении Балло и Александра Лепихова, которым вменялась многомиллиардная растрата денежных средств, выданных Внешэкономбанком в качестве кредита лесоперерабатывающему предприятию "Аркаим".

Такое решение суд вынес по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности.

В 2011 году Балло стал фигурантом уголовного дела о хищении средств, выданных ВЭБом компании "Евразийский". Это дело было закрыто в 2015 году "за отсутствием состава преступления".

Внешэкономбанк Анатолий Балло Аркаим Александр Лепихов Хорошевский суд
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