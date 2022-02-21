Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 424 278 520+1 023 560

Роспотребнадзор предложил помочь Венесуэле в борьбе с опасными инфекциями

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор планирует помочь Венесуэле в обучении мониторингу и профилактике вспышек опасных инфекционных болезней. Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита в Венесуэлу российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером Юрием Борисовым.

"Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке связанную с распространением лихорадок Денге, Чикунгугнья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов, востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ведомство предложило венесуэльской стороне вместе заняться изучением и профилактикой заболеваний, разработкой тестов для выявления актуальных для региона патогенов, подготовкой кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике. Эти предложения "получили живой отклик", добавили в ведомстве.

В частности, венесуэльская сторона заинтересовалась использованием российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.

Венесуэла Юрий Борисов Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Волгоградская область ввела режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

В РФ предложили ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

В РФ предложили ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

Мурманская область объявила о готовности принять 300 беженцев из ДНР и ЛНР

Более 61 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в РФ

Более 61 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в РФ

Саратовская область введет режим ЧС из-за ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР

Задержан подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера

Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Дипломатическое противостояние

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Экс-гендиректора Merlion задержали в рамках дела о фальсификации доказательств

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });