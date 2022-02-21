Роспотребнадзор предложил помочь Венесуэле в борьбе с опасными инфекциями

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор планирует помочь Венесуэле в обучении мониторингу и профилактике вспышек опасных инфекционных болезней. Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита в Венесуэлу российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером Юрием Борисовым.

"Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке связанную с распространением лихорадок Денге, Чикунгугнья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов, востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ведомство предложило венесуэльской стороне вместе заняться изучением и профилактикой заболеваний, разработкой тестов для выявления актуальных для региона патогенов, подготовкой кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике. Эти предложения "получили живой отклик", добавили в ведомстве.

В частности, венесуэльская сторона заинтересовалась использованием российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.