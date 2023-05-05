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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Венесуэла отменила все антиковидные ограничения для туристов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы отменили все антиковидные ограничения для прибывающих путешественников, пишет газета Observador со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации республики (INAC).

"Важно подчеркнуть, что указанное положение будет выполнено в обязательном порядке и немедленно", - заявил изданию гендиректор INAC Аниру Падрон Брито.

По ее словам, авиакомпании и отраслевые организации получат официальное уведомление об отмене ковидных ограничений в ближайшее время.

Ранее туристам для посещения страны требовался сертификат о полной вакцинации, а непривитым гражданам старше 5 лет нужна была справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия рейса.

5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация перестала считать коронавирус COVID-19 особой глобальной угрозой.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2023 годаПандемия коронавируса
Венесуэла INAC Аниру Падрон Брито ВОЗ
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