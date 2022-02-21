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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
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В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 8 835 человек были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 14,82%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 53 субъектах РФ, увеличение госпитализаций произошло в 31 регионе, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 152 337 случаев. По сравнению с прошлыми сутками показатель снизился на 18 362 случая.

Умерли за сутки от коронавируса 735 человек, накануне сообщалось о 745 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 127 494 человек, или на 13,4% меньше по сравнению с 20 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 522 756 случаев коронавирусной инфекции, 346 235 умерших и 12 492 732 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
Хроника 09 января 2020 года – 21 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
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