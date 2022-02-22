Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 425 943 527, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 890 836 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 529 099 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 935 990.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 851 929, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 344.

На третьем месте Бразилия, где заразились 28 258458 человек, из них скончались 644 918.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 758,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 873 человека, в Индии - 365, в Бразилии - 2 998.